Οι κινεζικοί σιδηρόδρομοι (The China State Railway Group Co., Ltd) είχαν μεταφέρει περίπου 35.610 τόνους υλικού πρόληψης και προστασίας από το νέο κορονοϊό μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης (18:00) σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή τους.

Η συνολική ποσότητα των εφοδίων περιείχε 123.086 τεμάχια, συμπεριλαμβανομένων και 30.951 τόνων ειδικού ιατρικού υλικού. Παράλληλα, η διακίνηση των επιβατών με τους σιδηροδρόμους μειώθηκε δραστικά κατά 89%, σε ετήσιο επίπεδο στην Κίνα.