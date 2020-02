Μία γυναίκα με πλούσιο μπούστο «έβαλε τα δυνατά της»για να αποσπάσει την προσοχή των παικτών γκολφ σε αγώνα του τουρνουά PGA, δείχνοντας το στήθος της από τις κερκίδες.

Όπως αναφέρει η New York Post, η μυστηριώδης θεατής καθόταν σε ένα μπαλκόνι και προσπαθούσε μάταια να τραβήξει το βλέμμα του Αμερικανού επαγγελματία παίκτη του γκολφ Webb Simpson, στον αγώνα που διεξαγόταν στην Αριζόνα.

Το συγκεκριμένο event, στο οποίο τελικά ο Simpson αναδείχθηκε νικητής, είναι γνωστό για λίγο «εξεζητημένες» συμπεριφορές και δεν απογοήτευσε τους θεατές του ούτε αυτή τη φορά.

Με τη νίκη να διακυβεύεται, ο 34χρονος παίκτης θα είναι ευγνώμων που δεν έχασε τη συγκέντρωσή του από τη «φίλαθλο» με το πράσινο φωσφοριζέ μπλουζάκι.

Η ανώνυμη γυναίκα πρόσφερε χαρά στους υπόλοιπους θεατές, εκθέτοντας το στήθος της μπροστά στους κορυφαίους παίκτες που ετοιμάζονταν να κάνουν putt (χτύπημα στο γκολφ).

Τα «παιχνίδια» της έγιναν δεκτά από το κοινό με ένα θερμό χειροκρότημα.

Το βίντεο από το περιστατικό - που έγινε viral στα social media - δείχνει μία πανοραμική λήψη του κοινού και των παικτών, πριν η γυναίκα κατεβάσει για άλλη μια φορά την μπλούζα της.

Ένας θεατής μάλιστα ακούγεται να φωνάζει: «Καθόλου περίεργο που έχασε το putt».

Πηγή: newsbeast.gr

