Η Volkswagen με το Golf έχει παράδοση να φέρνει επανάσταση, όχι μόνο στην κατηγορία του αλλά σε όλη την αυτοκινητοβιομηχανία και το νέο Golf δεν αποτελεί εξαίρεση!

Το Innovision Cockpit, το καινοτόμο, ψηφιακό cockpit που είχε πρωτοπαρουσιάσει η Volkswagen στο σχεδόν τριπλάσιας τιμής Touareg, θα ανήκει στο βασικό εξοπλισμό του νέου Golf!

Το Innovision Cockpit είναι στην ουσία ένας ενοποιημένος πίνακας ελέγχου που περιλαμβάνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων (Digital Cockpit) με οθόνη 10 ιντσών, το σύστημα Infotainment Composition (οθόνη αφής 8,25 ιντσών με 1.083×480 pixels) και το πολυλειτουργικό τιμόνι.

Μαζί, αυτά αποτελούν το πρώτο λειτουργικό σύστημα, στο οποίο σχεδόν όλες οι οθόνες και τα χειριστήρια είναι ψηφιακά.

Το σύστημα κλιματισμού και το σύστημα Infotainment ελέγχονται μέσω συρόμενου διακόπτη (slider) αφής στην κεντρική κονσόλα, εμπρός και κάτω από την οθόνη του Infotainment, ο οποίος χωρίζεται σε τρία τμήματα: αριστερό, μεσαίο και δεξιό. Ο οδηγός ή ο συνοδηγός σπρώχνει ή ολισθαίνει με ένα δάχτυλο πάνω από τα δύο εξωτερικά τμήματα για να ρυθμίσει διαισθητικά τη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου.

Η ίδια ενέργεια στο μεσαίο τμήμα αλλάζει την ένταση του ηχοσυστήματος. Στη λειτουργία πλοήγησης, αλλάζει η μεγέθυνση του χάρτη, μετακινώντας το μεσαίο τμήμα του συρόμενου διακόπτη (slider) αφής με δύο δάχτυλα – όπως γίνεται και με τον έλεγχο ενός smartphone. Από άλλο πάνελ αφής, τοποθετημένο ψηλά στην κεντρική κονσόλα, ελέγχονται τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Η ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται στη νέα κονσόλα οροφής, μέσω συρόμενου διακόπτη (slider) αφής για την προαιρετική, ανακλινόμενη και συρόμενη πανοραμική ηλιοροφή. Οδηγός ή συνοδηγός απλά σπρώχνουν το δάχτυλό τους προς τα πίσω ή προς τα εμπρός πάνω στο συρόμενο διακόπτη αφής, για να ανοίξει και να κλείσει η διαφανή συρόμενη οροφή – δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο και εντυπωσιακό.

Αντίστοιχα, οι λειτουργίες φωτισμού έχουν επίσης ψηφιοποιηθεί: ο έλεγχος του φωτισμού γίνεται χρησιμοποιώντας επίσης πάνελ αφής, αυτή τη φορά τοποθετημένο πάνω στο ταμπλό, στα αριστερά του πίνακα οργάνων, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τη χαρακτηριστική εμπειρία οδήγησης της μάρκας.

Η διαισθητική λειτουργία στο Golf μπορεί επίσης να υποστηρίζεται από το νέο, προαιρετικό, φυσικό φωνητικό έλεγχο. Το σύστημα απλά ενεργοποιείται με τη φράση “Hello Volkswagen” ή πατώντας το κουμπί φωνής στο τιμόνι. Το Golf αντιδρά με φωνητική επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα “Yes Please?” και “What would you like to do?”.

Τα νέα ψηφιακά μικρόφωνα εξασφαλίζουν όχι μόνο την τέλεια αναγνώριση και ποιότητα της φωνής (για τηλεφωνικές κλήσεις), αλλά και ποιος μιλάει (οδηγός ή συνοδηγός), προσδιορίζοντας αντίστοιχα σε ποιες εσωτερικές ζώνες θα αλλάξει η θερμοκρασία!

Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις μπορούν να αποθηκευτούν τόσο στο όχημα όσο και στο cloud, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες ακόμα και με αλλαγή οδηγού ή οχήματος.

