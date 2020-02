Κατά τη συνεδρίαση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου, κρίθηκε νόμιμο το The Mall Athens, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης, που παρουσιάζει σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων, το Ε' Τμήμα γνωμοδότησε, μεταξύ άλλων, ως εξής: «Με το υπό επεξεργασία σχέδιο διατάγματος επιχειρείται η έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) του πρώην "Ολυμπιακού χωριού" στον Δήμο Αμαρουσίου, ο καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, η περιβαλλοντική έγκριση του ΕΧΣ, η έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής αυτού και η επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών ρέματος. Ρυθμίζονται ακόμη ζητήματα εφαρμογής των Σχεδίων».

Με την άμεση υπογραφή του σχετικού προεδρικού διατάγματος ύστερα και από τη σύμφωνη γνώμη του ΣτΕ, το πρώτο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο της χώρας θα είναι πλέον γεγονός, καθιστώντας πλέον νόμιμο, το μέχρι πρότινος «αυθαίρετο», Τhe Mall Athens, στο Μαρούσι. Ταυτόχρονα, εγκρίθηκε και το σχετικό Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής (ΡΣΕ) ενώ επικυρώθηκε και ο καθορισμός οριογραμμών ρέματος. Προηγήθηκε συμφωνία των εμπλεκομένων μερών, του Δήμου Αμαρουσίου, της Lamda Olympia Village A.E. και της Εθνικής Τράπεζας για τα ζητήματα των απαλλοτριώσεων, καθώς και της χρηματοδότησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τεχνικής υποδομής και κυκλοφοριακής διευκόλυνσης, τα οποία και αναλαμβάνει η εταιρεία, ύστερα από το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη τον Οκτώβριο στο ΥΠΕΝ, αλλά και μετά από δύο συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα ποσά που θα διατεθούν για τις απαλλοτριώσεις φθάνουν στα 15 εκατομμύρια για τον Δήμο Αμαρουσίου και την Εθνική Τράπεζα ως δικαιούχοι, ενώ τα ποσά των έργων που θα υλοποιηθούν, θα προσδιοριστούν μετά την έγκριση των απαραίτητων μελετών. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός δεκαοκτώ μηνών από την υπογραφή του προεδρικού διατάγματος. Με την ολοκλήρωση του ΠΔ, μένει να προχωρήσουν οι Υπουργικές Αποφάσεις. Εκ μέρους της εταιρείας να συνταχθεί η ΜΠΕ, η κυκλοφοριακή μελέτη, αλλά και όλες οι συνοδές μελέτες. Τα έργα που θα προκύψουν από αυτές θα υλοποιηθούν από την εταιρεία, σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαρουσίου, καθώς αυτός έχει την ευθύνη της επίβλεψης της μελέτης και των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι για τις εγκαταστάσεις του The Mall Athens είχε εκδοθεί άδεια το 2003, με σχετική νομοθετική ρύθμιση. Η εν λόγω ρύθμιση και οι άδειες του έργου κατέπεσαν το 2014, καθιστώντας το αυθαίρετο. Το ΕΧΣ της περιοχής του The Mall Athens κατατέθηκε από την εταιρεία στο ΥΠΕΝ το 2014 και εγκρίθηκε από το ΣτΕ τον Ιανουάριο του 2020. Το ΣτΕ στη γνωμοδότηση του λαμβάνοντας υπόψη και του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρει ρητά ότι «το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προτείνεται νομίμως, τόσο ειδικώς, όσο αφορά στον συντελεστή δόμησης στην περιοχή του Τομέα 1 του Σχεδίου (περιοχή The Mall Athens), όσο και γενικώς προς τους όρους και περιορισμούς δόμησης και τον καθορισμό των κοινοχρήστων χώρων της περιοχής.

Περαιτέρω, εντοπίζεται και τεκμηριώνεται και η φέρουσα ικανότητα της περιοχής και επισημαίνεται ότι ο προτεινόμενος με το Σχέδιο για την περιοχή μελέτης μ.σ.δ. (0,6) είναι χαμηλότερος εκείνου του Γ.Π.Σ. (0,8), καθώς και του ανώτατου μέσου που προτείνει ο ν. 4269/2014 για τους πόλους υπερτοπικής σημασίας (0,8). Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με το ΣτΕ, επιτυγχάνεται η εξασφάλιση επαρκών κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι αναλογούν περίπου στο 50% της μελετώμενης έκτασης και η λειτουργική ενοποίηση των δημοσίων κοινόχρηστων και ιδιωτικών ελεύθερων χώρων.

Ενώ, όπως υπογραμμίζει το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, τα έργα διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων και εκτέλεσης των σχετικών έργων τεχνικής υποδομής θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη επίσης του φορέα υλοποίησης του σχεδίου, εντός δεκαοκτώ μηνών από την παράδοση των σχετικών ελεύθερων χώρων.

Σημειώνεται τέλος, ότι υπήρχε μία προέγκριση χωροθέτησης για το ΕΧΣ, το οποίο είχε κατατεθεί το 2014, ωστόσο είχε παρουσιαστεί στασιμότητα από το 2017. Η καθυστέρηση αφορούσε κυρίως στο ζήτημα της αποζημίωσης των κοινοχρήστων χώρων, όσο και καθαυτό στον σχεδιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ