Αν η ηχογράφηση είναι αυθεντική, αυτή θα ενισχύσει τον ισχυρισμό των Δημοκρατικών ότι συνεργάτες του Τραμπ επί σχεδόν έναν χρόνο προσπαθούσαν να απομακρύνουν την Αμερικανίδα πρώην πρέσβειρα στην Ουκρανία Μαρί Γιοβάνοβιτς, επειδή την θεωρούσαν εμπόδιο στην επιχείρησή τους να πιέσουν το Κίεβο να ερευνήσει τον πολιτικό αντίπαλο του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν.

«Ξεφορτώσου την!» ακούγεται η φωνή να λέει. «Διώξ' την αύριο. Δεν με νοιάζει. Διώξ' την αύριο. Βγάλ' την απ' την μέση. Εντάξει; Κάντο».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει δηλώσει πως είχε δικαίωμα να απολύσει την Γιοβάνοβιτς, όπως και το έκανε τον Μάιο του 2019. Χθες στο Fox News, ο ίδιος είπε πως «δεν ήταν θαυμαστής» της Γιοβάνοβιτς, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Πάρνας είχε αφηγηθεί τη συνομιλία που δημοσιεύτηκε, σε συνεντεύξεις του σε μέσα ενημέρωσης.

Ο Πάρνας βρήκε ένα αρχείο ψηφιακής εγγραφής των όσων ακούγονται στο ηχητικό απόσπασμα μετά τη δημοσιοποίησή του από το ABC, δήλωσε ο δικηγόρος του Τζόζεφ Μπόντι και το έστειλε στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής, που συνεχίζει τις έρευνες για τις ενέργειες Τραμπ στην ουκρανική υπόθεση.

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βλέπω ότι όσα ο κ. Πάρνας έχει δηλώσει για αυτή τη συνάντηση, είναι αλήθεια», τόνισε ο Μπόντι, αναφερόμενος στο δείπνο της 30ης Απριλίου 2018. «Είναι ακόμα ένα παράδειγμα της εκδοχής των γεγονότων από τον κ. Πάρνας που επιβεβαιώνεται από αποδεικτικά στοιχεία με τη μορφή ηχογραφήσεων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου».

Ο Πάρνας, Αμερικανός επιχειρηματίας γεννημένος στην Ουκρανία, παρέχει αποδείξεις στους Δημοκρατικούς που τώρα πιέζουν για την καθαίρεση Τραμπ στην δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Γερουσία. Ο επιχειρηματίας από την Φλόριντα διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην έρευνα του Τζουλιάνι για τον Τζο Μπάιντεν, τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τον γιο του, Χάντερ. Είναι κατηγορούμενος για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών, σε μια ξεχωριστική ποινική υπόθεση.

