Περίπου 100 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο, σε σημείο ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου, το πρωί του Σαββάτου.

«Τώρα, έχουμε περίπου 100 νεκρούς από την τρομακτική επίθεση», δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας Αχμέτ Μπασάν.

Στο νοσοκομείο (Shafi) επιβεβαιώθηκαν άλλοι οκτώ νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Από το νοσοκομείο (Medina) έχουν αναφερθεί 73 νεκροί. Υπάρχουν κι άλλα νοσοκομεία που έχουν δεχθεί τόσο νεκρούς, όσο και τραυματίες από την αιματηρή επίθεση, σύμφωνα με τον Μπασάν.

Νωρίτερα, το πρακτορείο Anadolu, ανέφερε πως υπάρχουν τουλάχιστον 80 νεκροί (ανάμεσά τους και δυο Τούρκοι πολίτες), οι 30 εκ των οποίων είναι φοιτητές.

Η έκρηξη στο παγιδευμένο αυτοκίνητο ήταν τόσο ισχυρή, ώστε κατέστρεψε ολοκληρωτικά κι ένα λεωφορείο που μετέφερε φοιτητές κολλεγίου, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ακόμα ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν σε αυτό.

Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν πως η επίθεση στόχευε σε τοπικό γραφείο είσπραξης φόρων.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια οργάνωση που να έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Breaking: At least 50 people dead after a suicide bombing in Mogadishu, Somalia. (Via Radio Dalsan) pic.twitter.com/p02ol7NStp