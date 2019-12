Τις ευχές για τα Χριστούγεννα έδωσε με ένα τραγούδι η Δέσποινα Βανδή έχοντας στο πλευρό της την κόρη της Μελίνα.

Η διάσημη τραγουδίστρια επέλεξε να τραγουδήσει Έλβις Πρίσλεϊ και το «Can't help falling in love with you» και τη συνοδεύει και η Μελίνα που αποδεικνύει ότι έχει το ταλέντο της μαμάς της και πολύ καλή φωνή και η ίδια.

Η Δέσποινα Βανδή ανήρτησε το βίντεο στον λογαριασμό της στο instagram και μαμά με κόρη ταξιδεύουν μουσικά τους θαυμαστές τους.