Οι Πρακτικές του συνεδρίου «Μουσειακοί χώροι στον 21ο αιώνα. Πρακτικές διάδρασης» πρόκειται να παρουσιαστούν, την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 στον χώρο εκδηλώσεων του Μουσείου της Αρχαίας Αγοράς.

Συνεχίζεται στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς η περιοδική έκθεση «Κώμες και πολίσματα στον μυχό του Θερμαϊκού κόλπου», η οποία διοργανώνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Η έκθεση εμπλουτίστηκε με 4φυλλο δίγλωσσο φυλλάδιο, μέσω του οποίου ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τα εκτιθέμενα αντικείμενα.

Συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα εντοίχια ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης: ένας κόσμος καμωμένος από γυαλί και πέτρα», το οποίο συνδιοργανώνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Εξαιρετικής ποιότητας και σπανιότητας ψηφιδωτά διατηρούνται σε μνημεία της Θεσσαλονίκης, αλλά και στις αποθήκες και την έκθεση του Μουσείου. Ξεκινώντας από τη Ροτόντα, περνώντας από το Μουσείο και καταλήγοντας στο εργαστήριο συντήρησης οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν στην τέχνη του εντοίχιου ψηφιδωτού, να ενημερωθούν για τις τεχνικές συντήρησης και διατήρησής τους και να καταρτιστούν ως προς τις καλλιτεχνικές και επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται στον τομέα αυτό.

Διάρκεια προγράμματος: έως τον Μάιο του 2020

Κάθε ομάδα θα αποτελείται από 15-20 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Συμμετοχή μετά από δήλωση: 2310204868 (εσωτ. 107).

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 η Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιεί ξενάγηση στο Παλαιοχριστιανικό Συγκρότημα Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της δράσης «Η βιβλιοθήκη του ΚΙΘ στα μνημεία της πόλης».

Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης …

… ολοκλήρωσε την παρουσίαση της έκθεσης «Η λάμψη του ψηφιδωτού. Αυθεντικά και αντίγραφα από τη Θεσσαλονίκη και τη Ραβέννα» στη Ροτόντα. Η έκθεση παρουσίαζε αντίγραφα εντοίχιων ψηφιδωτών από μνημεία της Ραβέννας (5ος-6ος αι.) σε συνομιλία με φωτογραφίες εντοίχιων ψηφιδωτών από μνημεία της Θεσσαλονίκης της παλαιοχριστιανικής περιόδου, αλλά και με τα πρωτότυπα ψηφιδωτά της Ροτόντας και διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Ραβέννας και την επισκέφτηκαν περισσότερα από 150.000 άτομα (11/07-15/01).

… φιλοξένησε στα βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία της Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας της Εφορείας, διεθνή ομάδα επιστημόνων - ερευνητών διαφόρων ειδικοτήτων από τους τομείς της Ιστορίας της Τέχνης και της Αρχαιολογίας, στην οποία συμμετείχε και ο αρχαιολόγος - βυζαντινολόγος της ΕΦΑΠΟΘ, Δρ Κωνσταντίνος Θ. Ράπτης, οι οποίοι συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τους τρόπους πρόσληψης αλλά και παρουσίασης της παλίμψηστης πόλης και της πολυεπίπεδης ιστορίας της την περίοδο μετά την ενσωμάτωσή της στο Νέο Ελληνικό Κράτος το 1912 και έως την αυγή του 21 ου αιώνα. Έτσι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 3ου σεμιναρίου του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος «Mediterranean Palimpsests: Connecting the Art and Architectural Histories of Medieval & Early Modern Cities», που υλοποιείται από το Κυπριακό Ινστιτούτο (The Cyprus Institute) και το Πανεπιστήμιο του Ιλλινόι, Ουρμπάνα-Σαμπέιν (University of Illinois at Urbana-Champaign, UIUC) με την υποστήριξη και χρηματοδότηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Γκέτι (Getty Research Institute) (12/01).

… πραγματοποίησε ξενάγηση στο Βυζαντινό Λουτρό, στο πλαίσιο της δράσης «Η βιβλιοθήκη του ΚΙΘ στα μνημεία της πόλης», την οποία πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Την ξενάγηση πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Θ. Ράπτης, Δρ. Αρχαιολόγος – Βυζαντινολόγος της ΕΦΑΠΟΘ (25/01).

… συνέχισε τη λειτουργία της έκθεσης «Κώμες και πολίσματα στον μυχό του Θερμαϊκού κόλπου» (Μουσείο Αρχαίας Αγοράς).

Ωράριο λειτουργίας μνημείων αρμοδιότητας ΕΦΑΠΟΘ:

Αρχαία Αγορά: 8:00-15:00, Τρίτη: κλειστά

Ροτόντα: 8:00-15:00, Τρίτη: κλειστά

Επταπύργιο: 8:00-15:00 (Οι πύργοι, ο περίδρομος και η αίθουσα εκθέσεων: κλειστοί), Τρίτη: κλειστά

Κρύπτη Αγίου Δημητρίου: Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη: 8:00-15:00, Παρασκευή: 8:00-13:30 & 19:00-22:00 (τελείται Λειτουργία), Σάββατο – Κυριακή: 7:30-14:30, Τρίτη: κλειστά

Άγιος Νικόλαος Ορφανός: 8:00-15:00, Τρίτη: κλειστά

Βυζαντινό Λουτρό: Τρίτη: 10:00-13:00, τις υπόλοιπες ημέρες: κλειστά

Ανάκτορο Γαλερίου: Τετάρτη & Παρασκευή: 9:00-14:00, τις υπόλοιπες ημέρες: κλειστά