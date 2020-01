Οι ταινίες της εβδομάδας στις αίθουσες του Φεστιβάλ, από την Πέμπτη 9 έως την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020.

Στις αίθουσες του Φεστιβάλ:

-Το νέο κινηματογραφικό ποίημα του Ρόι Άντερσον Η ομορφιά της ύπαρξης, έναν στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη ζωή (αίθουσα Ολύμπιον).

-Την Ευτυχία του Άγγελου Φραντζή, μια ταινία βασισμένη στον ταραχώδη βίο και το σπουδαίο έργο της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, της γυναίκας που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στο λαϊκό τραγούδι (αίθουσα Τζον Κασσαβέτης).

-Το στιβαρό δράμα εποχής του Καντεμίρ Μπαλάκοφ Ένα ψηλό κορίτσι, υποψηφιότητα της Ρωσίας για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας (αίθουσα Ολύμπιον).

-Την ξεκαρδιστική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους Ούπς! Ο Νώε έφυγε (αίθουσα Παύλος Ζάννας).

-Τον αγαπημένο Γκριντς, που μάς αφηγείται μια παγκόσμια ιστορία για το πνεύμα των Χριστουγέννων και την ακατανίκητη δύναμη της αισιοδοξίας στην κυριακάτικη ζώνη προβολών Kids Love Cinema (αίθουσα Παύλος Ζάννας).

-Το αφιέρωμα στον κορυφαίο σουηδό σκηνοθέτη Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, τον σπουδαίο μελετητή της ανθρώπινης ύπαρξης, στην Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης. (αίθουσα Σταύρος Τορνές).

-Το ντοκιμαντέρ Περιπλανώμενος σεφ που ακολουθεί τον διάσημο σεφ Jiho Im στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του: να δημιουργήσει μέσα σε μόλις 24 ώρες 108 νέα πιάτα (αίθουσα Τζον Κασσαβέτης - Τετάρτες στο Λιμάνι με το CineDoc).

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ

Η ομορφιά της ύπαρξης / Αbout Endlessness / Om det oändliga

(Σουηδία - Γερμανία - Νορβηγία)

Σκηνοθεσία - σενάριο: Ρόι Άντερσον / Roy Andersson. Με τους: Martin Serner, Jessica Louthander, Tatiana Delaunay, Anders Hellström, Jan-Eje Ferling, Thore Flygel, Bengt Bergius. Έγχρωμη, 76΄.

Ένας στοχασμός πάνω στην ανθρώπινη ζωή, σε όλη της την ομορφιά και τη σκληρότητα, το μεγαλείο της αλλά και τα κλισέ της. Περιπλανιόμαστε, μέσα σε μια ονειρική ατμόσφαιρα, με οδηγό έναν αφηγητή που θυμίζει τη Σεχραζάτ από τις «Χίλιες και Μία Νύχτες». Ασήμαντες στιγμές παίρνουν τη σημασία που κανονικά αρμόζει σε ιστορικά γεγονότα: ένα ζευγάρι ίπταται πάνω από την Κολωνία εν καιρώ πολέμου. Στον δρόμο προς ένα πάρτι γενεθλίων, ένας πατέρας σταματά μέσα στη βροχή για να δέσει τα κορδόνια της κόρης του. Έφηβα κορίτσια χορεύουν έξω από ένα καφέ. Ένας ηττημένος στρατός κατευθύνεται προς ένα στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου.

- Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας - Αργυρός Λέοντας στο Φεστιβάλ Βενετίας 2019

Δείτε το τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=REdczFcYm3c

Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: 18:00, 22:00

Ένα ψηλό κορίτσι / Beapole

(Ρωσία, 2019)

Σκηνοθεσία: Καντεμίρ Μπαλάγκοφ / Kantemir Balagov. Σενάριο: Kantemir Balagov, Aleksandr Terekhov. Με τους: Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Andrey Bykov. Έγχρωμη, 130΄.

Λένινγκραντ, 1945.Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει αφήσει την πόλη σε συντρίμμια, τους ανθρώπους εξαντλημένους σωματικά και ψυχικά. Η πολιορκία τελείωσε αλλά η μάχη για τη ζωή συνεχίζεται. Δύο νεαρές γυναίκες, η Ίγια και η Μασά προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.

- Βραβείο Σκηνοθεσίας & FIPRESCI Un Certain Regard Φεστιβάλ Καννών

- Υποψηφιότητα της Ρωσίας για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας

Δείτε το τρέιλερ:

https://www.youtube.com/watch?v=uIHMImMrfCc&feature=emb_logo

Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: 19:30

Ουπς! Ο Νώε έφυγε / Oops Noah is gone (μεταγλωττισμένη)

(Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, ΗΠΑ, 2015)

Σκηνοθεσία: Toby Genkel, Sean McCormack. Σενάριο: Richie Conroy, Toby Genkel, Mark Hodkinson. Έγχρωμη, 87΄.

Αναρωτηθήκατε ποτέ τι απέγιναν όλα τα ζωάκια που δεν κατάφεραν να επιβιβαστούν στην Κιβωτό του Νώε; Με αυτήν την πανέξυπνη ιδέα ως αφετηρία, ας σαλπάρουμε για μια ξεκαρδιστική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων παρέα με αξιαγάπητα ζωάκια που θα ανακαλύψουν τι σημαίνει φιλία και αγάπη - ενώ ο κόσμος κυριολεκτικά χάνεται!

Δείτε το τρέιλερ:

https://www.youtube.com/watch?v=vSzxKjOMK14&feature=emb_logo

Αίθουσα ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ: 18:00

Ο Γκριντς - Kids Love Cinema

(ΗΠΑ, 2018)

Σκηνοθεσία: Yarrow Cheney, Scott Mosier. Έγχρωμη, 85΄.

Η ιστορία ενός κυνικού γκρινιάρη που αποφασίζει να κλέψει τα Χριστούγεννα, αλλά τελικά μαλακώνει χάρη στην παρέμβαση του γενναιόδωρου πνεύματος ενός νεαρού κοριτσιού. Αστείος, τρυφερός και μοναδικά εικονογραφημένος, o αγαπημένος «Γκρίντς» αφηγείται μια παγκόσμια ιστορία για το πνεύμα των Χριστουγέννων και την ακατανίκητη δύναμη της αισιοδοξίας. Με τη φωνή του Γιώργου Καμπουτζίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αίθουσα ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ: Κυριακή 12/01 στις 12:00

Ευτυχία

(Ελλάδα, 2019)

Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής. Σενάριο: Κατερίνα Μπέη. Με τους: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης. Έγχρωμη, 123΄.

Ένα κορίτσι, μικροπαντρεμένο, ταξιδεύει από το Αϊδίνι στην Ελλάδα με τη μητέρα και τις δύο της κόρες. Στο πλοίο του ξενιτεμού παίρνει απόφαση να μην αφήσει τη ζωή να την προσπεράσει, αλλά να τη ζήσει, όπως θέλει. Και τη ζει! Γράφει ακατάπαυστα σε ό,τι πιάνει το μελάνι, από χαρτοπετσέτες και κουτιά από τσιγάρα μέχρι υπόλοιπα λογαριασμών. Καπνίζει, ερωτεύεται με πάθος, χαρτοπαίζει με θράσος σε πολυτελή σαλόνια, αλλά και σε παράνομα υπόγεια. Μία δασκάλα που γίνεται ηθοποιός στα μπουλούκια και στο θέατρο, μία ποιήτρια που γίνεται η μεγαλύτερη Ελληνίδα στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού. Συνεργάζεται με όλες τις διάσημες μουσικές προσωπικότητες της χώρας, από τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Απόστολο Καλδάρα, ως τον Μανώλη Χιώτη, τον Αντώνη Ρεπάνη και τον Μάνο Χατζιδάκι, υψώνοντας θαρραλέα ανάστημα, σε έναν σκληρό και τυπικά ανδροκρατούμενο κόσμο.

Δείτε το τρέιλερ:

https://www.youtube.com/watch?v=ZmXre8IsuLA&feature=emb_logo

Αίθουσα ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ: Πέμπτη έως Τετάρτη 17.15, Πέμπτη έως Τρίτη 21.30

Παράσιτα / Parasite / Gisaengchung

(Νότια Κορέα, 2019)

Σκηνοθεσία: Μπονγκ Τζουν Χο / Joon-ho Bong. Σενάριο: Joon-ho Bong, Jin Won Han. Με τους: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo. Έγχρωμη, 132΄.

Η οικογένεια των Κιμ είναι αγαπημένη, αλλά είναι όλοι τους άνεργοι και το μέλλον τους διαγράφεται ζοφερό. Ο γιος της οικογενείας βρίσκει δουλειά ως καθηγητής ιδιαιτέρων κι ελπίζει επιτέλους σε σταθερό εισόδημα. Κουβαλώντας τις προσδοκίες όλης του της οικογένειας, πηγαίνει για συνέντευξη στο σπίτι των Παρκ- ιδιοκτητών μια διεθνούς εταιρίας πληροφορικής, για να συναντήσει την κυρία του σπιτιού. Μετά την πρώτη αυτή συνάντηση, ξεκινάει ένας χείμαρρος ατυχών συμβάντων.

- Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ Καννών 2019

Δείτε το τρέιλερ:

https://www.youtube.com/watch?v=xvNLwatoZhM&feature=youtu.be

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 21.45.

Και μετά χορέψαμε / And Then We Danced

(Σουηδία, Γεωργία, Γαλλία, 2019)

Σκηνοθεσία: Λεβάν Ακίν / Levan Akin. Σενάριο: Levan Akin. Με τους: Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili. Έγχρωμη, 113’

Ο Μεράμπ χορεύει από μικρή ηλικία στην Εθνική Ακαδημία Χορού, και μαζί με την παρτενέρ του Μαίρη, είναι πολύ κοντά στο να πάρουν την πολυπόθητη θέση στην Εθνική Ομάδα Χορού. Όλα όμως ανατρέπονται όταν μπαίνει στη ζωή τους ο χαρισματικός και ιδιόρρυθμος Ηρακλί. Οι επιθυμίες του Μεράμπ θα τον ωθήσουν να αμφισβητήσει το συντηρητικό κοινωνικό περιβάλλον του, και να τα ρισκάρει όλα. Μια ταινία για την σύγκρουση της παράδοσης με το νέο, για την αμφισβήτηση του κοινωνικού συντηρητισμού, με οχήματα τον έρωτα και την αγάπη για τον χορό.

Δείτε το τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=KR78r2Ac5S0

Αίθουσα ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ: Πέμπτη έως Τρίτη 19.30

Τρεις αδερφές / A Tale of Three Sisters

(Τουρκία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, 2019)

Σκηνοθεσία: Εμίν Αλπέρ / Emin Alper . Σενάριο: Emin Alper. Με τους: Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Müfit Kayacan, Kayhan Açikgöz, Kubilay Tunçer. Έγχρωμη, 108'.

Τρεις αδερφές, που είχαν σταλεί παρακόρες σε πλούσιες οικογένειες στην πόλη, συναντιούνται ξανά μετά από χρόνια, όταν αναγκάζονται, για διαφορετικούς λόγους, να επιστρέψουν στο πατρικό τους σε ένα φτωχό χωριό της ορεινής Ανατολίας. Στη σκιά των χιονισμένων βουνοκορφών, υπό το βλέμμα του αυταρχικού πατέρα, οι τρεις γυναίκες μοιάζει να επαναλαμβάνουν τα λάθη του παρελθόντος, σε ένα ζοφερό υπνωτιστικό παραμύθι που συνδυάζει Τσέχοφ και αδερφούς Γκριμ. Με φόντο ένα μαγευτικό αλλόκοσμο τοπίο, που τη νύχτα μεταμορφώνεται σε τρομακτικό τόπο αθέατων κινδύνων, η ζωή αποτυπώνεται ως αέναη κυκλική πορεία –πολλές σκηνές μάλιστα φαίνεται να επαναλαμβάνονται–, η οποία οδηγεί αναπόδραστα στην καταστροφή.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/-NLPRbfED2I

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: 17:30

Τα άγρια αγόρια / The wild boys

(Γαλλία, 2017)

Σκηνοθεσία: Μπέρτραντ Μάντικο / Bertrand Mandico. Σενάριο: Bertrand Mandico. Με τους: Pauline Lorillard, Vimala Pons, Diane Rouxel. Ασπρόμαυρη / Έγχρωμη, 100’.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, στο μικρό νησί Reunion του Ινδικού Ωκεανού, πέντε έφηβοι καλών οικογενειών γοητευμένοι από τον αποκρυφισμό, διαπράττουν ένα άγριο έγκλημα. Ένας Ολλανδός καπετάνιος αναλαμβάνει τη συμμόρφωση τους και τους παίρνει για πλήρωμα στο στοιχειωμένο σαπιοκάραβο του. Οι μέθοδοι σωφρονισμού του ναυτικού σοκάρουν τα πέντε αγόρια που ετοιμάζονται για ανταρσία. Προορισμός του ταξιδιού είναι ένα μαγικό νησί με οργιώδη βλάστηση.

Δείτε το τρέιλερ:

https://www.youtube.com/watch?v=hSyBlOBbZYw&fbclid=IwAR3ZvSujoqZ0brmKHdv1

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Ώρα προβολής 19:00

Ραντεβού στο Belle Époque / La Belle Époque

(Γαλλία, 2019)

Σκηνοθεσία - σενάριο: Νικολά Μπεντό / Nicolas Bedos. Με τους: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant. Έγχρωμη, 115’.

Η ήσυχη ζωή του 60άρη Βικτόρ ανατρέπεται τη μέρα που ο νεαρός Αντουάν του προσφέρει μια μοναδική, πρωτοποριακή μορφή ψυχαγωγίας. Χάρη σε έναν μοναδικό συνδυασμό θεατρικών τεχνασμάτων και ιστορικής αναπαράστασης, η εταιρεία του Αντουάν χαρίζει την ευκαιρία στους πελάτες της να επιστρέψουν σε όποια χρονική περίοδο επιλέξουν. Ο Βίκτορ αποφασίζει να ταξιδέψει στη Λυόν του 1974 και να ξαναζήσει την πιο αξέχαστη εβδομάδα της ζωής του: όταν συνάντησε τον μεγάλο έρωτα της ζωής του 40 χρόνια πριν… Μπορεί, όμως, να νιώσει όπως τότε;

Δείτε το τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=zGAAmqv3E_k

Αίθουσα ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ: 19.45 – 22.00

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αφιέρωμα «Οι Τέσσερις Εποχές του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν»

12 – 15 Ιανουαρίου 2020, αίθουσα Σταύρος Τορνές

Με τρία αριστουργήματα του κορυφαίου σουηδού σκηνοθέτη Ίνγκμαρ Μπέργκμαν και ένα διεισδυτικό ντοκιμαντέρ που φωτίζει το έργο και την προσωπικότητά του, υποδέχεται τη νέα χρονιά η Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης. Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί από την Κυριακή 12 έως την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, στο σινεφίλ στέκι της, την αίθουσα Σταύρος Τορνές (Αποθήκη 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης).

Ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν τόλμησε να κοιτάξει κατάματα την ανθρώπινη ψυχή, αναδεικνύοντας το μεγαλείο αλλά και τον τρόμο της, συγκλονίζοντας διαχρονικά το κοινό με ταινίες - ορόσημα στο παγκόσμιο σινεμά. Στο αφιέρωμα με τίτλο «Οι τέσσερις εποχές του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν» η Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης επιλέγει τρεις ταινίες - σταθμούς με βάση τις εποχές όπου τα φιλμ διαδραματίζονται: από την άνοιξη και τις Άγριες Φράουλες (όπου η νιότη ανθίζει και τα γηρατειά αναπολούν) περνάμε στο Καλοκαίρι με τη Μόνικα και από εκεί στη Φθινοπωρινή Σονάτα. Το τέλος του χρόνου -και του αιώνα- σηματοδοτείται με το ντοκιμαντέρ

Μπέργκμαν: Ένας αιώνας που αναφέρεται στη ζωή και το έργο του σπουδαιότερου ίσως ευρωπαίου δημιουργού.

Πρόγραμμα προβολών

ΚΥΡ 12/1 21:00 Άγριες Φράουλες

ΔΕ 13/1 21:00 Καλοκαίρι με τη Μόνικα

ΤΡ 14/1 21:00 Φθινοπωρινή Σονάτα

ΤΕΤ 15/1 21:00 Μπέργκμαν: Ένας αιώνας

Περιπλανώμενος σεφ / The Wandering Chef - Τετάρτες στο Λιμάνι με το CineDoc

Σκηνοθεσία: Hye-Ryeong Park. Έγχρωμο, 85΄. Ο διάσημος σεφ Jiho Im πιστεύει ότι η Μητέρα-Φύση βρίσκεται στην καρδιά της μαγειρικής και περιπλανιέται σε όλη την Κορέα σε αναζήτηση πρώτων υλών. Η ταινία τον συναντά καθώς αναλαμβάνει τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του: να δημιουργήσει μέσα σε μόλις 24 ώρες 108 νέα πιάτα –σημαδιακός αριθμός για τους Βουδιστές– ως φόρο τιμής στη θετή του μητέρα.

Αίθουσα ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ: Τετάρτη 15/1 στις 21:00