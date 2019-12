Η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη συναυλία για τη ΧΑΝΘ συμπληρώνει φέτος οχτώ χρόνια ζωής.

Το πλούσιο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει γιορτινές Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το μπαρόκ έως και σήμερα.

Μαζί με την ΚΟΘ η μέτζο σοπράνο Ηλέκτρα Πλατιοπούλου και ο τρομπετίστας Δημήτρης Γκόγκας, υπό τη μουσική διεύθυνση της Λίζας Ξανθοπούλου. Συμμετέχει η Χορωδία Ιερού Ναού Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου.

Η συναυλία θα γίνει απόψε και θα ξεκινήσει στις 20:30.

Πρόγραμμα:

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το μπαρόκ μέχρι σήμερα



Georg Friedrich Handel (1685-1759): Joy to the world

Georg Friedrich Handel (1685-1759): O thou that tellest good tidings to Zion

Antonio Vivaldi (1678-1741): Gloria

Josef Haydn (1732-1809): Finale από το κοντσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Laudamus Te από την λειτουργία σε ντο ελάσσονα

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Credo από τη λειτουργία σε ντο ελάσσονα

Johann Nepomuk Hummel (1778 –1837): Κοντσέρτο για τρομπέτα σε μι ύφεση μείζονα (γ’ μέρος)

Pjotr Ilyich Tchaikovski (1840-1893): Το βαλς των νιφάδων του χιονιού από τον Καρυοθραύστη

John Francis Wade (1711–1786): Αdeste fideles (ενορχήστρωση: Αντώνης Σουσάμογλου)

Richard Eilenberg (1848-1927): Τα έλκηθρα της Αγίας Πετρούπολης

Leroy Anderson (1908-1975): Trumpet lullaby

Leroy Anderson (1908-1975): Sleigh Ride

Richard Eilenberg (1848-1927): White Christmas (ενορχήστρωση: Αντώνης Σουσάμογλου)

Andrew Lloyd Webber (1948-): Pie Jesu από το Requiem

Spiritual: Go tell it on the mountain (ενορχήστρωση: Λάζαρος Τσαβδαρίδης)

Franz Xaver Gruber (1787-1863): Άγια Νύχτα

Διεύθυνση Ορχήστρας:Λίζα Ξανθοπούλου

Μέτζο:Ηλέκτρα Πλατιοπούλου

Τρομπέτα:Δημήτρης Γκόγκας

Χορωδία:Χορωδία Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Διδασκαλία: Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου

Συμπαραγωγή:Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Συμπαραγωγή:Χ.Α.Ν.Θ.