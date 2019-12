Το τραγούδι «All I Want For Christmas is You», η κλασσική χριστουγεννιάτικη επιτυχία της Μαράια Κάρεϊ, βρίσκεται στην κορυφή του αμερικανικού chart για πρώτη φορά από το 1994 που κυκλοφόρησε.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε πριν από είκοσι πέντε χρόνια και τα τελευταία χρόνια πλησίαζε όλο και πιο κοντά στην κορυφή.

«Τα καταφέραμε», έγραψε η Μαράια Κάρεϊ στο Twitter. Το κομμάτι έχει ταυτιστεί με τα Χριστούγεννα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ενώ πέρυσι τον Δεκέμβριο έσπασε το ρεκόρ των περισσότερων streams σε μια μέρα στο Spotify. Το 2003, το «All I Want For Christmas is You» συστήθηκε εκ νέου στους ακροατές καθώς συμπεριλήφθηκε στο σάουντρακ της ταινίας «Love Actually».

Σύμφωνα με το Billboard, το κομμάτι εξασφάλισε 45 εκατ. streams, 34 εκατ. ραδιοφωνικές μεταδόσεις και 27.000 ψηφιακές πωλήσεις μέρα σε μία εβδομάδα. Πρόκειται για το 19ο κομμάτι της Μαράια Κάρεϊ που «σκαρφαλώνει» στο Νο1 των επιτυχιών.