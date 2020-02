To πρώτο του Όσκαρ για τη μοναδική του ερμηνεία ως Τζόκερ, κέρδισε ο Χοακίν Φοίνιξ, ένας από τους πιο γνωστούς κακούς του σινεμά. Ο Φοίνιξ ήταν άλλωστε το ακλόνητο φαβορί, και έγινε πράξη.

Ο σταρ του Χόλιγουντ αναγκάστηκε να χάσει 22 κιλά για να υποδυθεί τον Arthur Fleck, ένα αδύναμο, ψυχικά άρρωστο κλόουν, που βρίσκει τη φήμη μέσα από μία πράξη βίας στη Νέα Υόρκη του 1980.

Ο Φοίνιξ έγινε ο δεύτερος ηθοποιός που κερδίζει το βραβείο για τον χαρακτήρα του Τζόκερ. Ο Heath Ledger κέρδισε ένα χρυσό μεταθανάτιο Όσκαρ το 2009 για την ερμηνεία του στο «The Dark Knight» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η Ρενέ Ζελβέγκερ κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Τζούντι Γκάρλαντ στη βιογραφική ταινία «Judy».

Αυτή είναι η δεύτερη νίκη της ηθοποιού ανάμεσα σε τέσσερις υποψηφιότητες για την 50χρονη σταρ από το Τέξας, που είχε λάβει βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για την «Επιστροφή στο Cold Mountain» (Cold Mountain) το 2004 και ήταν υποψήφια τέσσερις φορές.

Η Ζελβέγκερ διεκδικούσε το αγαλματίδιο μαζί με την Σαρλίζ Θερόν στο «Bombshell», την Σκάρλετ Γιόχανσον στο «Marriage Story», τη Σύνθια Ερίβο στο «Harriet» και την Saoirse Ronan στις «Μικρές Κυρίες».

Η νοτιοκορεάτικη ταινία «Παράσιτα» (Parasite), υβρίδιο μαύρης κωμωδίας και θρίλερ για τους έχοντες και τους μη έχοντες στη Σεούλ, κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Η ταινία του Μπονγκ Τζουν-χο , που ήδη απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, σημείωσε επίσης μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, με έσοδα 161 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως (30 εκατ. στη βόρεια Αμερική).

Το βραβείο διεκδικούσαν φέτος ταινίες από 92 χώρες.

Βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στον Μπονγκ Τζουν-χο

Ο Μπονγκ Τζουν-χο έλαβε το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Παράσιτα» (Parasite), υβρίδιο μαύρης σάτιρας, θρίλερ και αλληγορίας για την ζωή των προνομιούχων και των μη προνομιούχων στη σύγχρονη Σεούλ, ταινία που σύμφωνα με την κριτική της εφημερίδας The Wall Street Journal «είναι πάντα μπροστά από τον θεατή της, σε κάθε σεκάνς».

Ο Μπονγκ κέρδισε το βραβείο που διεκδικούσαν το ιερό τέρας του Χόλιγουντ Μάρτιν Σκορτσέζε, ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο Σαμ Μέντες, ή ο Τοντ Φίλιπς με τον «Τζόκερ» του. Το φιλμ του Μπονγκ ήδη εξασφάλισε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας στα φετινά Όσκαρ.

Θρίαμβος για τα «Παράσιτα», που σάρωσαν (και) το βραβείο καλύτερης ταινίας

Η νοτιοκορεάτικη ταινία «Παράσιτα» (Parasite) στέφθηκε καλύτερη ταινία στα φετινά Όσκαρ, επιτυγχάνοντας έναν για πολλούς απρόσμενο θρίαμβο, παρότι το πολεμικό δράμα «1917» του Σαμ Μέντες θεωρείτο το μεγάλο φαβορί.

Επικρατώντας στη σημαντικότερη κατηγορία της βραδιάς, το φιλμ αυτό, υβρίδιο μαύρης κωμωδίας και θρίλερ σε σκηνοθεσία του Μπονγκ Τζουν-χο, ολοκλήρωσε τον θρίαμβο που φαινόταν απίθανος ακόμα και καθώς σάρωνε τα βραβεία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και καλύτερης σκηνοθεσίας.

Στον Μπραντ Πιτ το Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου

Το βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου, ένα από τα πρώτα που απονεμήθηκαν, κέρδισε ο 56χρονος Μπραντ Πιτ - αυτό είναι το πρώτο του αγαλματίδιο για ρόλο στη μεγάλη οθόνη, είχε κερδίσει ένα με την ιδιότητα του παραγωγού το 2014 - για την ερμηνεία του στο φιλμ «Κάποτε στο Χόλιγουντ» (Once Upon a Time in Hollywood) του Κουέντιν Ταραντίνο.

Η παραγωγή του στούντιο Pixar (Ντίσνεϊ) «Η ιστορία των παιχνιδιών 4» (Toy Story 4) απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας animation, όπως ακριβώς και η τρίτη αυτής της σειράς, το 2011. Αυτό είναι το δέκατο Όσκαρ το οποίο αποσπά το στούντιο Πίξαρ αφότου δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη κατηγορία, το 2002.

Στη Λόρα Ντερν το Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου

Η Λόρα Ντερν, η καριέρα της οποίας στο Χόλιγουντ διαρκεί τέσσερις δεκαετίες, κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ - δεύτερου γυναικείου ρόλου -για την ενσάρκωση μιας αδίστακτης δικηγόρου που αναλαμβάνει να χειριστεί μια υπόθεση διαζυγίου στην οικογενειακή ταινία «Ιστορία γάμου» (Marriage Story).

«Αυτό είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων που μου έκαναν ποτέ», είπε η Ντερν, που κλείνει τα 53 της σήμερα (Δευτέρα), παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

Η κόρη του επιτυχημένου ηθοποιού Μπρους Ντερν και της Ντάιαν Λαντ αφιέρωσε το βραβείο στη 84χρονη μητέρα της, η οποία τη συνόδευσε στην τελετή απονομής.