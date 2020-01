Με ένα ενδιαφέρον και απολαυστικό πρόγραμμα για μικρούς σινεφίλ υποδέχεται το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Kids Love Cinema, το 2ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας.

Για ένα τετραήμερο, από τις 23 έως τις 26 Ιανουαρίου 2020, το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης του Φεστιβάλ και η Αποθήκη 1 στο Λιμάνι θα καλωσορίσουν παιδιά όλων των ηλικιών, προβάλλοντας ταινίες που αφηγούνται ιστορίες γεμάτες φαντασία, περιπέτεια, φιλία, μαγεία και διαφορετικότητα.

Την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές προβολές για σχολεία, ενώ το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιανουαρίου μικροί σινεφίλ με τους γονείς τους θα έχουν την ευκαιρία να δουν μια σειρά από εξαιρετικές ταινίες, αλλά και να συμμετάσχουν στα κινηματογραφικά εργαστήρια που τις πλαισιώνουν, που θα τους βοηθήσουν να διαβάσουν έξυπνα τις κινηματογραφικές εικόνες.

INFO

Εισιτήρια

Προβολές: 3€ γενική είσοδος, στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης (Αποθήκη 1, Λιμάνι)

Συμμετοχή σε εργαστήριο: 7€ / παιδί, στο Μουσείο Κινηματογράφου (Αποθήκη Α, Λιμάνι)

Μία προβολή και το αντίστοιχο εργαστήριο: 10€, με δώρο ένα δεύτερο εισιτήριο για την ίδια προβολή.

Έναρξη προπώλησης: 18 Ιανουαρίου 2020

Εισιτήρια είναι διαθέσιμα στα εκδοτήρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

 Περισσότερες πληροφορίες στο filmfestival.gr

 Κρατήσεις για τις προβολές για σχολεία στο τηλέφωνο 2310-378.431

Πρόγραμμα προβολών & εργαστηρίων:

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

11:00 - 12:15 Κινηματογραφικό Εργαστήρι «Έξυπνος Θεατής» (ηλικίες 6 έως 8)

// ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

12:30 – 13:20 Ζωηροί Φίλοι - Προβολή κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους (6+), χωρίς διαλόγους, 50΄ // ΑΠΟΘΗΚΗ 1 // ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

11:00 – 12:15 Μικρά για τα μικρά - Προβολή κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους, (3+) χωρίς διαλόγους, 45΄

// ΑΠΟΘΗΚΗ 1 // ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

13:30 - 14:45 Κινηματογραφικό εργαστήρι «Έξυπνος θεατής» (ηλικίες 6 έως 8)

// ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

11.00-12.15 Κινηματογραφικό εργαστήρι «Έξυπνος Θεατής» (ηλικίες 8 έως 12)

// ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

13:00 - Το μέλλον είναι δικό μας Προβολή ταινιών μικρού μήκους (8+) Ελληνικοί υπότιτλοι, 48΄ // ΑΠΟΘΗΚΗ 1 // ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

11.00 – 12.30 Προβολή ταινίας Μπίντι (8+) Ελληνικοί υπότιτλοι, 89΄ // ΑΠΟΘΗΚΗ 1 // ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

13:00 - 14:30 Κινηματογραφικό εργαστήρι «Έξυπνος Θεατής» (ηλικίες 8 έως 12) // ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Λίγα λόγια για τα κινηματογραφικά εργαστήρια

«Ο έξυπνος θεατής» - Διαβάζοντας τις κινηματογραφικές εικόνες:

►Τα εργαστήρια, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 8 ετών και 8 έως 12 ετών, αποτελούν μια εισαγωγή στην κινηματογραφική εκπαίδευση, μέσα από αποσπάσματα ταινιών του Φεστιβάλ. Στην εποχή μας, μικροί και μεγάλοι κατακλύζονται συνεχώς από διάφορες οπτικοακουστικές πληροφορίες (τηλεόραση, διαδίκτυο, τηλεπικοινωνίες, βιντεοπαιχνίδια κ.ά.), όπου γραπτός λόγος, εικόνα και ήχος συνυπάρχουν. Μέσω του εργαστηρίου, τα παιδιά λαμβάνουν τα εργαλεία για να αποκρυπτογραφήσουν τα οπτικοακουστικά μηνύματα και να αποκωδικοποιήσουν τις εικόνες. Χρησιμοποιώντας τον κινηματογράφο ως εργαλείο, με διάφορα διαδραστικά και ομαδικά παιχνίδια, τα παιδιά μεταμορφώνονται σε «έξυπνους θεατές».

► Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Κάτια Παπασπηλιοπούλου, Υπεύθυνη Διοργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Παιδικού και Εφηβικού Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας.

Οι ταινίες

Ζωηροί Φίλοι. Επτά ταινίες μικρού μήκους για παιδιά από 6 ετών, χωρίς διαλόγους.

Ο Χαρταετός / The Kite (Τσεχία 2019) Μάρτιν Σματάνα, 14΄

Ο παππούς δίνει στον εγγονό του έναν χαρταετό. Παίζουν μαζί, αλλά ο παππούς γίνεται τόσο αδύναμος που τον παρασύρει ο άνεμος ψηλά στον ουρανό και χάνεται. Καθώς οι εποχές αλλάζουν, ένα ζεστό αεράκι θα τους επανενώσει.

Παιχνίδι Δίχως Τέλος / Arcade Boys (Γαλλία, 2018) Τίμοθυ Ντελχάιζε, Αλέξις Μάρτεν, Αουρέλια Τρον, Οράν Λαφρά, Ζοέ Ντεβίζ, 4΄

Δύο αδέλφια παίζουν το βιντεοπαιχνίδι τους μέχρι τελικής πτώσης, χωρίς να έχουν προσέξει ότι έχει απομείνει μόνο μία μάρκα. Ποιος θα την αποκτήσει;

Στο Μονοπάτι του Λύκου / Wolf Paths (Τσεχία, 2018) Νοέμι Βαλεντίνυ, Βόιτσεκ Ντότσκαλ,10΄

Ένα αγόρι χάνεται στο δάσος. Πιάνει φιλία με έναν λύκο που του μαθαίνει την αξία του θάρρους, κάτι που θα του φανεί χρήσιμο στη μεγάλη πρόκληση που το περιμένει.

Γλυκιά Μέρα / Cake Day (Ολλανδία, 2018) Γερούν Κούλεβαϊν, 4΄

Τα λαχταριστά, πολύχρωμα γλυκά στο ζαχαροπλαστείο της Μίλλυ απειλούνται από έναν απρόσμενο εισβολέα: μια πεινασμένη μύγα.

Η Τελευταία Μέρα του Φθινοπώρου / The Last Day of Autumn (Ελβετία/Βέλγιο/Γαλλία, 2018) Μαρζολέν Περετέν, Ζερόμ Βιτού, 8΄

Τα ζώα του δάσους μαζεύουν πεταμένα εξαρτήματα ποδηλάτων για να φτιάξουν τα δικά τους οχήματα και να λάβουν μέρος στον μεγάλο αγώνα που πλησιάζει.

Τα Πάνω-Κάτω / Game Changer (ΗΠΑ, 2018) Αβίβ Μάνο, 3΄

Στο μηχάνημα που ρίχνεις κέρματα για να κερδίσεις παιχνίδι, ένα από τα παιχνίδια προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να αποφύγει ένα κορίτσι να το κερδίσει.

Ο Πονηρούλης / The Incomplete (Ιράν, 2018) Έρφαν Παρσαπούρ, 7΄

Μια πεινασμένη ενυδρίδα ονειρεύεται να ζήσει σε έναν ιδανικό κόσμο. Οι προσπάθειές της να βρει φαγητό μπορεί να της στοιχίσουν τα πάντα.

Μικρά για τα Μικρά. Δώδεκα ταινίες μικρού μήκους για παιδιά από 3 ετών, χωρίς διαλόγους.

Η Γιαγιά μου κι Εγώ / Mi Abuelita (Γουατεμάλα, 2018) Άντρεα Τζιζέλ Πέρες, 2΄

Ένα κοριτσάκι περνάει τη μέρα του στην κουζίνα με την αγαπημένη του γιαγιά, βοηθώντας τη να ετοιμάσει το φαγητό, μέσα από παιχνίδια, γέλια και μερικά ατυχηματάκια.

Μπιζέλια εν Δράσει / Peas (Ισραήλ, 2019) Ούρι Άτλαν, 2΄

Ο ακούραστος αγώνας ενός μικρού πράσινου αρακά να επιστρέψει στο πιάτο του.

Κατ Λέικ Σίτυ / Cat Lake City (Γερμανία, 2019) Άντγιε Χέιν, 7΄

Η γάτα Πέρσυ ανυπομονεί για τις διακοπές της στο Κατ Λέικ Σίτυ, το αγαπημένο θέρετρο διακοπών για όλες τις γάτες. Όμως το μέρος δεν είναι όπως το περίμενε και η θέση της στην πετσέτα δεν είναι τόσο ασφαλής όσο νόμιζε…

Γουρουνάκι για Σπίτι / PigTails (ΗΠΑ, 2018) Κέιτλυν Τσέις, 3΄

Ένα γουρουνάκι που ζει σε pet shop κάνει τα πάντα για να υιοθετηθεί, μέχρι να συνειδητοποιήσει πως το μόνο που χρειάζεται είναι να είναι ο εαυτός του.

Γυμναστική / Workout (Ηνωμένο Βασίλειο, 2018) Τζο Γουντ, 2΄

Ποιο είναι το μυστικό της καλής γυμναστικής; Μα, φυσικά, ο ρυθμός.

Μια Μέρα στο Λούνα Παρκ / Miles Away (Ελβετία, 2018) Μπάρμπαρα Μπρουνέρ, 4΄

Ο Μάιλς είναι ένα αγόρι που έχει για καλύτερο φίλο ένα δέντρο. Μαζί κάνουν μια εκδρομή στο λούνα παρκ και περνούν μια υπέροχη μέρα.

Δαμάζοντας τα Σύννεφα / Cloudy (Τσεχία, 2018) Ζουζάνα Κούποβα, Φίλιπ Ντιβιάκ, 5΄

Ο Κύριος Ξωτικό θέλει να περάσει τη μέρα του κάνοντας ηλιοθεραπεία στο ωραίο του νησί. Αλλά ένα βλοσυρό σύννεφο στρογγυλοκάθεται μπροστά στον ήλιο. Ο Κύριος Ξωτικό ενοχλείται, αλλά ξέρει ακριβώς πώς θα βγάλει από τη μέση ένα τέτοιο σύννεφο…

Η Μεγάλη Απόδραση του Ρέυ / Ray’s Great Escape (Κίνα, 2018) Τζίε Γουένγκ, 7΄

Ένα μικρό τερατάκι που ζει σε ένα ηφαίστειο που είναι έτοιμο να εκραγεί πρέπει να βρει τρόπο να μετακινήσει το σπίτι του και τα αγαπημένα του πράγματα μακριά πριν να είναι πολύ αργά.

Χόπους / Hopus (Τσεχία, 2019) Λουσί Κοκολίεβα, 4΄

Στο πρωτάθλημα αλμάτων ανθρωπόμορφων ζώων, η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο και η ανατροπή της τελευταίας στιγμής κόβει την ανάσα.

Στα Ίχνη του Αστεριού / Light Trail (Ηνωμένο Βασίλειο, 2018) Μελίσα Πίντο, 5΄

Ένα κορίτσι, καθώς περιπλανιέται στο δάσος, βρίσκει ένα αστέρι και θα κάνει τα πάντα για να το επιστρέψει εκεί όπου ανήκει.

Χασμουρητά / Nodding Off (ΗΠΑ, 2018) Κέιλι Τσόι, 2΄

Μια συνηθισμένη διαδρομή με το αυτοκίνητο οδεύει προς την καταστροφή, όταν παίρνει ο ύπνος στο τιμόνι τον εξαντλημένο οδηγό. Ένας ανυποψίαστος ήρωας πρέπει να πάρει τον έλεγχο στα χέρια του, αλλά δυστυχώς το γκάζι έχει κολλήσει και δεν λειτουργούν τα φρένα...

Κατοικίδιο από Πλαστελίνη / Claypet (Ιαπωνία, 2019) Γιασούκο Άμπε, 2΄

Ένα ζωάκι από πλαστελίνη αλλάζει μορφές ενώ παίζει χαρούμενα με την ιδιοκτήτριά του.

Το Μέλλον είναι Δικό μας. Πέντε ταινίες μικρού μήκους για παιδιά από 8 ετών, με ελληνικούς υπότιτλους.

Διαστημικά Κορίτσια / Space Girls (Ηνωμένο Βασίλειο, 2018) Κάρυς Γουάτφορντ , 9΄

Τέσσερις φίλες που έχουν εμμονή με το διάστημα, ενώ κοιμούνται όλες μαζί στο ίδιο δωμάτιο, ξεκινούν μια μυστική αποστολή με έναν χάρτινο πύραυλο.

Εκδρομή στο Μέλλον / School Trip to the Future (Γερμανία, 2018) Γιοζεφίν Έλχερτ, 7΄

Τρομερό: η τάξη της Γκρέτα θα πάει εκδρομή στο μέλλον την επόμενη εβδομάδα! Αλλά τι πρέπει να πάρει μαζί της για το ταξίδι; Και γιατί όλοι οι μεγάλοι φρικάρουν όταν ακούν τη λέξη μέλλον;

Ξόρκιους! / Spelliasmous! (Ηνωμένο Βασίλειο, 2017) Μπεν Γκάρφιλντ, 4΄

Τρία παιδιά λατρεύουν τόσο πολύ τα βιβλία του Χάρι Πότερ που γεμίζουν με μαγεία και ξόρκια το χωριό τους στην Κούβα.

Καθαρά Παπούτσια / 3Feet (Κολομβία, 2018) Γκιζέλ Γκενέι, 14΄

Ο Γκονζάλο στο σχολείο έχει δύο παράδοξους στόχους: να γίνει διάσημος ποδοσφαιριστής και να πάει στο σχολείο με καλογυαλισμένα παπούτσια.

Δεν Υπάρχει Αγάπη σαν τη Δική μας / There is no Love Stronger than ours (Γαλλία, 2018) Λωρ Μπουρντόν Ζαραντέρ, 13΄

Η Πωλίν και ο Νοάμ αγαπιούνται τρελά. Όταν η μητέρα της Πωλίν της ανακοινώνει ότι θα μετακομίσουν στο Παρίσι, η Πωλίν αρνείται να χάσει τον Νοάμ και αποφασίζει να μην φύγει. Αλλά η Πωλίν είναι μόλις 10 χρονών…

Μπίντι / Binti. Ταινία Μεγάλου Μήκους – για παιδιά από 8 ετών, με ελληνικούς υπότιτλους

(Βέλγιο, 2019)

Σκηνοθεσία: Φρεντερίκε Μίγκομ, 89΄

Στην πρώτη της ταινία μυθοπλασίας, η Φρεντερίκε Μίγκομ αφηγείται την ιστορία της νεαρής Μπίντι. Η Μπίντι είναι ένα κορίτσι 12 χρονών από το Κονγκό, που έχει όμως μεγαλώσει στο Βέλγιο. Ασχολείται με το vlogging και θέλει να γίνει διάσημη μέσα από το προσωπικό της vlog, το Binti’s Bubble. Όταν, όμως, η αστυνομία κάνει έφοδο στο σπίτι της με σκοπό να απελάσει εκείνη και τον πατέρα της, βλέπει το όνειρό της να απειλείται. Για την Μπίντι η λύση είναι μία: να παντρευτεί ο μπαμπάς της τη μητέρα του καινούργιου της φίλου, του Ελίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στο Βέλγιο. Θα πετύχει όμως στο σχέδιό της να αποκτήσει άσυλο στο Βέλγιο, το όποιο επιθυμεί περισσότερο κι από την αύξηση των συνδρομητών στο κανάλι της; Η ταινία υιοθετεί την οπτική γωνία του παιδιού για να εξερευνήσει ένα επίκαιρο κοινωνικοπολιτικό θέμα, αλλά και τις έννοιες της αγάπης, της φιλίας, της δύναμης των social media, τις συνθήκες διαμονής των αιτούντων άσυλο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και πώς η δύναμη και η φαντασία ενός κοριτσιού μπορεί να καταφέρει το φαινομενικά ακατόρθωτο.