Το πρώτο διαδραστικό σινεμά της Ελλάδας Cinema Alive έρχεται στη Θεσσαλονίκη για 3 μοναδικές παραστάσεις και προσκαλεί όλους τους λάτρεις των ταινιών τρόμου (όσους αντέχουν) σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία με περισσότερους από 30 ηθοποιούς, πολύ σκοτάδι και ειδικά εφέ.

Τρείς ιστορικές ταινίες τρόμου που η κάθε μια άφησε την δική της κληρονομιά σε περιμένουν.

10.01 The Texas Chain Saw Massacre (1974)

11.01 The Exorcist (1973)

12.01 Dawn of the Dead (1978)

Ο βασικός σκοπός του CINEMA ALIVE είναι να κάνει τον θεατή κομμάτι της ταινίας. Τα Immersive Events αποτελούν την απόλυτη τάση του 21ου αιώνα, στον χώρο της ψυχαγωγίας διεθνώς.

Info:

10 – 12 Ιανουαρίου

Block 33, 26ης Οκτωβρίου 33

TICKETS:

Early Bird: 15€

Normal Pre-sale: 20€

Box Office: ΤΒΑ

Προπώληση εισιτηρίων:

Σε όλα τα καταστήματα Public πανελλαδικά.

Η χωρητικότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη και σας συνιστούμε την προαγορά του εισιτηρίου σας!

Online link: https://tickets.public.gr/event/cinema-alive-horror-hotel-thessaloniki/

Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 16ετών

Η είσοδος απαγορεύεται σε άτομα με:

Καρδιακά προβλήματα.

Επιληψία.

Εγκυμονούσες.

Σκηνοθετική επιμέλεια: Θοδωρής Ελευθεριάδης

Παραγωγή: Too Many Rules & Cinema Alive.

*Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα

*Κεντρική φωτογραφία: Facebook page Cinema Alive

Τι είναι το Cinema Alive;

Το Cinema Alive είναι το πρώτο διαδραστικό σινεμά της Ελλάδας.

Όλο το project είναι βασισμένο στην αλληλεπίδραση του θεατή με ηθοποιούς,

σκηνικά και τον ίδιο το χώρο, με ουσιαστικό αποτέλεσμα να μην βλέπει μόνο την ταινία αλλά και να την ζει.

Επιχειρεί να ενώσει τρεις διαφορετικές μορφές τέχνης «σινεμά, θέατρο – χορό, installations» έτσι ώστε να προσφέρει στο θεατή μια εμπειρία που δεν έχει βιώσει ποτέ μέχρι τώρα στην Ελλάδα.