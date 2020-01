Το πόσο επικίνδυνα δεδομένα προκαλούν στους δρόμους οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έρχεται να απο-δείξει ένα βίντεο στην Αϊόβα των ΗΠΑ, το οποίο κατέγραψε ένα αγροτικό φορτηγάκι να φεύγει ανεξέλεγκτο εκτός δρόμου και να απειλεί να στερήσει τη ζωή σε δύο άτομα.

Το υλικό που δημοσίευσα οι Αρχές της πολιτείας, δείχνει ένα φορτηγό να βρίσκεται εκτός δρόμου και ένα περιπολικό να έχει σταματήσει στην άκρη του δρόμου, ενώ το χιόνι είναι αρκετό στην περιοχή. Την ώρα που ο αστυνομικός κάνει έλεγχο στο άλλο όχημα, από την κάμερά του φαίνεται ένα λευκό αγροτικό να βγαίνει εκτός δρόμου, με τον οδηγό του να χάνει για τα καλά τον έλεγχο.

Το άσπρο pickup σχεδόν απογειώθηκε και έσκασε με δύναμη πάνω στο φορτηγό, ενώ μόλις είχαν περάσει μπροστά οι δύο άνδρες, που για δευτερόλεπτα δεν βρέθηκαν στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή.

Η Πολιτειακή Αστυνομία της Αϊόβα που «ανέβασε» το βίντεο, διευκρίνισε ότι προχώρησε στη δημοσίευσή του, προκειμένου να… τσιγκλήσει τους οδηγούς και να είναι πολύ προσεχτικοί στους δρόμους, δεδομένων των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και τα τροχαία είναι πιο πιθανά.

«Εάν πρέπει να είστε έξω από τα σπίτια σας και να οδηγήσετε κατά τη διάρκεια άσχημων καιρικών συνθηκών, θα πρέπει να επιβραδύνετε και να γνωρίζετε καλά τις συνθήκες του δρόμου», ήταν το μήνυμα με το οποίο οι Αρχές συνόδευσαν το βίντεο που ανάρτησαν στο Twitter.

Shocking video today from a delivery truck on I-80 in Western Iowa. The AMCON Distributing driver, State Trooper, & occupants in the pickup truck were not seriously injured.



If you have to be out driving during inclement weather- slow down and be aware of the road conditions. pic.twitter.com/tXqMAOjCjz