Κάθε μέρα και μια γιορτή στο «Μαγεμένο Στρατόπεδο», το χριστουγεννιάτικο χωριό του Δήμου Παύλου Μελά που διοργανώνεται για 3η χρονιά στο πρώην στρατόπεδο και μελλοντικό Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο.

Μέχρι και την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου και λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2019, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, καλωσορίζουν τα παιδιά και τους συνοδούς τους, τις ώρες 17:00 – 21:00 με είσοδο ελεύθερη και τους προσφέρουν παιχνίδι, ψυχαγωγία, ενημέρωση, εκπαιδευτικά εργαστήρια, μουσικά και θεατρικά δρώμενα, ενημερωτικές και αθλητικές δράσεις.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Χαρά Αμανατίδου και όλοι οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές, σας καλούν να επισκεφθείτε το «Μαγεμένο Στρατόπεδο» όπου σας περιμένουν ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ο Αϊ-Βασίλης, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, το Σπίτι των ζαχαρωτών, καλλιτεχνικό εργαστήρι, χριστουγεννιάτικες κατασκευές, ενημερωτικές δράσεις και face painting.

Μπορείτε επίσης να φωτογραφηθείτε σε όλες τις γιορταστικές δημιουργίες (Πύλη των Ευχών, Eλέφαντας της τύχης, χωριό των ξωτικών, κοριτσάκι με τα σπίρτα), να κεραστείτε και να αποκτήσετε δώρα.

Κάθε μέρα δράσεις στο χριστουγεννιάτικο χωριό μας. Ενημερωθείτε!

ΤΕΤΑΡΤΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

«Η μπουγάδα του Αϊ-Βασίλη» (κατασκευάζουμε τα ρούχα του Αϊ-Βασίλη), με το πρότυπο εργαστήρι ενδυματολογίας CatWalk!

Στο «Στέκι της Μάγισσας» φωτογραφηθείτε με τη … μάγισσα και ενημερωθείτε για το Πάπλωμα της Προσφοράς και της Αγάπης.

Στις 6 στη μεγάλη σκηνή ο ταχυδακτυλουργός Tzortzio θα παρουσιάσει ένα μοναδικό

ΠΕΜΠΤΗ 26/12

Στις 5 στη μεγάλη σκηνή ο αθλητικός σύλλογος «Φλόγα» παρουσιάζει το άθλημα του TaeKwonDo και την ίδια ώρα στο σπιτάκι δράσεων αρχίζει το workshop χριστουγεννιάτικης κάρτας της ΙΡΙΣ.

Στη μικρή σκηνή μπορείτε να πάρετε μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης ενώ στο «Στέκι της Μάγισσας» φωτογραφηθείτε με τη … μάγισσα και ενημερωθείτε για το Πάπλωμα της Προσφοράς και της Αγάπης.

Στη Χριστουγεννιάτικη αγκαλιά σας περιμένει όπως κάθε μέρα η εθελοντική οργάνωση «Φροντίδα για το παιδί» και στο μαγικό σπιτάκι το πρόγραμμα πρόληψης «Ένα στα Πέντε» της Έλενας Ράπτη.

Στις 6 οι ΤΙΚ ΝΙΚ παρουσιάζουν στο χώρο της εξέδρας παράσταση κουκλοθέατρου και στη μικρή σκηνή ξεκινάει και το εργαστήριο δημιουργίας φιγούρας και εκμάθησης Καραγκιόζη από το Σκιοθέατρο Αγαπίου.

Στις 7 οι κλόουν Τοντορίνο και Πλο-πλο περιμένουν στη μεγάλη σκηνή όλα τα παιδιά για να τα διασκεδάσουν με μουσικοκινητικά παιχνίδια, μαγικά, χριστουγεννιάτικο λίμπο και μπουρμπουλήθρες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/12

Στη μεγάλη σκηνή τα ξωτικά του Αϊ-Βασίλη και οι αγιοβασιλίνες συνεργάζονται και συνδυάζονται σε απίθανα νούμερα, ταχυδακτυλουργικά, ζογκλερικά κόλπα, πολύ χορό και μουσική. Είναι οι «Κόκκινες Μύτες» που παρουσιάζουν ένα μοναδικό show για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Στη μικρή σκηνή σας περιμένει o Σκοπευτικός Όμιλος Αποφοίτων Α.Π.Θ. και στο σπιτάκι δράσεων ο ποδηλατικός σύλλογος Alexandroupolis Bike Team έχει ετοιμάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη χρήση και τα οφέλη του ποδηλάτου, την ιστορία του και την οδηγική συμπεριφορά. Επίσης σε συνεργασία με κλινικό Διαιτολόγο-Διατροφολόγο γίνεται ενημέρωση και για την παιδική και αθλητική διατροφή.

Στο «Μαγικό Σπιτάκι» το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου έχει ετοιμάσει ένα παιχνίδι για τους μικρούς μας φίλους και στον εξωτερικό χώρο μπορείτε να γνωρίσετε το άθλημα της τοξοβολίας και να συμμετέχετε στα παιχνίδια του 7ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Μετεώρων Πολίχνης.

Στο «Στέκι της Μάγισσας» βρίσκεται όπως κάθε μέρα το Πάπλωμα της Προσφοράς και της Αγάπης και φυσικά η ίδια η μάγισσα που περιμένει τα παιδιά να φωτογραφηθούν μαζί της.

Στις 7 στη μεγάλη σκηνή η ομάδα του SportDance θα παρουσιάσει χορογραφίες μοντέρνου χορού και στο Στέκι της μάγισσας η θεατρική ομάδα Δήμου Παύλου Μελά δραματοποιεί το παραμύθι «Το αγόρι που αγαπούσε τα κάλαντα» του Στέφανου Τσάκατου. Μια θεατρική αφήγηση στο πνεύμα των εορτών με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/12

Η Ένωση Ποντίων Πολίχνης θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς ενώ στη μικρή σκηνή τους μικρούς μας φίλους περιμένει ο Σκοπευτικός Όμιλος Αποφοίτων Α.Π.Θ. και η Δομή Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «Παιδική Ομπρέλα» του Δήμου Παύλου Μελά.

Ταυτόχρονα στο «Στέκι της Μάγισσας» οι μάγειρες δημιουργούν νόστιμα γλυκίσματα με τη βοήθεια των παιδιών και στον εξωτερικό χώρο το 7ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Μετεώρων Πολίχνης έχει ετοιμάσει υπαίθρια παιχνίδια.

Στις 6 ξεκινάει στο σπιτάκι δράσεων το εργαστήριο ρομποτικής και τεχνολογίας Out of the BOX learning και την ίδια ώρα στη μεγάλη σκηνή αρχίζει η χριστουγεννιάτικη μουσικοαφηγηματική παράσταση «Καλήν εσπέραν άρχοντες», με ήθη και έθιμα, παραδόσεις και λαϊκά παραμύθια του Δωδεκαημέρου που ταξίδεψαν από τους παππούδες μας στο σήμερα.

Στις 7 σειρά έχει η παράσταση Καραγκιόζη ‘’Σκιάς Όναρ’’ με το Δημήτρη Καρόγλου στο χώρο της εξέδρας, ενώ συνεχίζεται και το εργαστήριο ρομποτικής και τεχνολογίας στο σπιτάκι των δράσεων.

Στις 8 θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τους Ρουγκατσάρηδες, τους φουστανελοφόρους από τη Χαλάστρα, που θα χορέψουν και θα αναβιώσουν το παραδοσιακό ρουμελιώτικο έθιμο. Τα Ρουγκάτσια είναι έθιμο που έχει τις ρίζες του στην τουρκοκρατία, καθώς προστάτευαν τότε τα χωριά από τις επιδρομές ληστών και για την προσφορά τους αυτή λάμβαναν πεσκέσια και χρήματα τα οποία συχνά συγκέντρωναν για την ανέγερση ναών και σχολείων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12

Το πρόγραμμα ξεκινά με τη μοντέρνα μπάντα του Δημοτικού Ωδείου Πολίχνης ενώ στη μικρή σκηνή βρίσκεται το Πλανητάριο Θεσσαλονίκης με προβολές για τη μυθολογία των αστερισμών, το πλανητικό σύστημα και το αστρικό πεδίο.

Στον εξωτερικό χώρο το 7ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Μετεώρων Πολίχνης σας περιμένει με υπαίθρια παιχνίδια.

Στο «Στέκι της Μάγισσας» εκτός από τη μάγισσα που περιμένει τα παιδιά να φωτογραφηθούν μαζί της, βρίσκονται και οι μάγειρες οι οποίοι μαζί με τα παιδιά θα ετοιμάσουν νόστιμα γλυκίσματα.

Στις 6 μη χάσετε τη σόλο ερμηνεία της Σοφίας Χριστοφορίδου στη μεγάλη σκηνή και την ίδια ώρα στο σπιτάκι των δράσεων η Βούλα Παπατσιφλικιώτη συνδυάζει αφήγηση με κατασκευές από το βιβλίο της «Μάθε το φόβο να νικάς».

Στις 7 ο Λαογραφικός σύλλογος Κρητών “Τ’ αγρίμια” θα παρουσιάσει στη μεγάλη σκηνή παραδοσιακούς χορούς, ενώ συνεχίζονται οι προβολές από το Πλανητάριο στη μικρή σκηνή και η αφήγηση παραμυθιού στο σπιτάκι δράσεων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12

Στη μεγάλη σκηνή η χορευτική ομάδα Βήματα παράδοσης του Εκπολιτιστικού Ομίλου Σταυρούπολης θα παρουσιάσει χορούς από τη Μακεδονία και παράλληλα στο σπιτάκι των δράσεων αρχίζει το εργαστήριο 3D Origami, από το εργαστήριο XARTINOS COSMOS, κατασκευή φιγούρων με την τεχνική της δίπλωσης του χαρτιού.

Στη μικρή σκηνή ο Σκακιστικός Όμιλος Πολίχνης έχει ετοιμάσει τις σκακιέρες του και σας περιμένει, όπως και η Κοινωνική Οργάνωση «Αντικρίση».

Στο «Στέκι της Μάγισσας», τα παιδιά θα φωτογραφηθούν με τη μάγισσα και θα ετοιμάσουν νόστιμα γλυκίσματα με τους μάγειρες.

Στις 6 μπορείτε να παρακολουθήσετε παράσταση κουκλοθέατρου από τους ΤΙΚ-ΝΙΚ στη μεγάλη σκηνή και στις 7 στον ίδιο χώρο ακολουθεί επίδειξη TaeKwonDo από τον αθλητικό Σύλλογο «Φλόγα».

Αμέσως μετά τα χορευτικά τμήματα του Dancemania χορεύουν Swing, Hip-hop και σύγχρονο.

Στις 8 η χορευτική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικού Art of dance θα παρουσιάσει μοντέρνο χορό.

ΤΡΙΤΗ 31/12

Τελευταία μέρα λειτουργίας του χριστουγεννιάτικου χωριού του Δήμου μας και στη μεγάλη σκηνή παρουσιάζεται η παράσταση Καραγκιόζη από τη «Σκιάς Όναρ», ενώ στο σπιτάκι των δράσεων μη χάσετε το εργαστήριο 3D Origami, κατασκευή φιγούρων με την τεχνική της δίπλωσης του χαρτιού.

Όπως και τις προηγούμενες μέρες σας περιμένουν ο Αϊ-Βασίλης, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, το Σπίτι των ζαχαρωτών, καλλιτεχνικό εργαστήρι, χριστουγεννιάτικες κατασκευές, ενημερωτικές δράσεις και face painting.

Μπορείτε επίσης να φωτογραφηθείτε σε όλες τις γιορταστικές δημιουργίες (Πύλη των Ευχών, Eλέφαντας της τύχης, χωριό των ξωτικών, κοριτσάκι με τα σπίρτα), να κεραστείτε και να αποκτήσετε δώρα.

Στις 6 θα ξεκινήσει ένα εορταστικό μουσικό πρόγραμμα με τον dj Andrew με το οποίο θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις μας και θα ευχηθούμε σε όλους …